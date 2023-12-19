مكنش بيهرز.. قصة شاب طلب الزواج من عفاف شعيب

تحتفل اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، الفنانة عفاف شعيب، بعيد ميلادها الـ 75، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1948، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى قبل الاعتزال.

عفاف شعيب وزواجها

وفي شهر أبريل 2023، أطلقت الفنانة عفاف شعيب ، عدة تصريحات هامة في لقاء ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه بسمة وهبة على قناتي “النهار والمحور”.

كشفت الفنانة عفاف شعيب، أنها تزوجت من رياض العريان رغم عدم حبها له، موضحة: مكنتش بحبه، واتضغط عليا كتير أوي من حسين كمال علشان اتجوزه، لما كنت بصور معاه فيلم أفواه وأرانب.

وتابعت عفاف شعيب، :"رياض العريان كان كل شوية يجيلي الأستوديو علي مدى 3 شهور، ويقعد يبصلي وحسين كمال يقولي ده الراجل متيم بيكي".

وأضافت الفنانة عفاف شعيب: "أنا مكنتش حاطة في دماغي جواز واتقدملي ناس كتير أحسن منه وكنت برفض ولكن في النهاية النصيب وراء جوازي منه".

عفاف شعيب والعرسان

كما كشفت الفنانة عفاف شعيب أنه يتقدم لها "عرسان"، حتى الآن، موضحة "بيجيلي عرسان كتير لحد دلوقتي، بس أنا برفض لإن عيب ميصحش اتجوز في الوقت ده، وأنا قادرة اعف نفسي خلاص".

وقالت شعيب"، :"أنا ونسي ربنا سبحانه وتعالي ومش محتاجة راجل علشان أعف نفسي، الله خير ونيس".

أضافت: "من كام سنة لقيت شاب كل شوية بيبعتلي رسائل وصوره فعملتله بلوك، وبعتلي القصر اللى قاعد فيه واللي انتي عايزاه وأنا تحت أمرك بس أنا ضد إن واحدة في سني تتجوز شاب، بس هو مكنش بيهرز لإنه كان بيلاحقني سنتين وراء بعض وهو أصغر مني بـ20 سنة".