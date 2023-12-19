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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال 5 من طواقم مستشفى العودة .. وكارثة إنسانية في غزة

غارات الاحتلال على
غارات الاحتلال على غزة

أقدم الاحتلال على اعتقال خمسة من طواقم مستشفى العودة شمال القطاع بينهم مدير المستشفى دكتور أحمد مهنا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ياتي ذلك فيما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن 71% من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات حادة من الجوع وان 98% من سكان قطاع غزة يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء و 64% من سكان قطاع غزة يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية لسد الجوع.

وذكر ان معدل الحصول على المياه، بما في ذلك مياه الشرب ومياه الاستحمام والتنظيف يبلغ 1.5 لتر للشخص الواحد يوميًا في قطاع غزة.

استهلاك الغذاء الأورومتوسطي أم فلسطينية حقوق الإنسان طواقم طبية كارثة إنسانية مستشفى العودة

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