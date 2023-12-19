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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد الفلسطينية تطلق تحذيراً عاجلا بشأن طقس الفترة المقبلة

صدى البلد

أفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا الى صاف بوجه عام.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء باردة في المناطق الجبلية باردة نسبيا في بقية المناطق، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وسيكون الطقس هذا المساء غائما جزئيا وباردا في معظم المناطق باردا نسبيا في اريحا والأغوار، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وطقس يوم غد الأربعاء سيكون غائما جزئيا الى غائم  ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، حيث تبقى الأجواء باردة في المناطق الجبلية باردة نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية  معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأما عن طقس الخميس المقبل، فسيكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية وتميل الى الدفء في بقية المناطق، و الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، ستتأثر البلاد تدريجيا خلال ساعات النهار بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل تسقط الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة  السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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