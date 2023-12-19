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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن نستطيع مساعدتكم.. الخارجية الإسرائيلية تحذر مواطنيها من السفر إلى المالديف

جزر المالديف
جزر المالديف

أصدرت وزارة خارجية الاحتلال، اليوم الثلاثاء، تحذيرا  للإسرائيليين من السفر إلى جزر المالديف، مشيرة إلى زيادة المشاعر المعادية لإسرائيل  بسبب الحرب مع حماس.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن التحذير يأتي "بسبب الأجواء المتزايدة المعادية لإسرائيل، بما في ذلك التعليقات العامة من قبل المسئولين".

 

وأوصى البيان المستوطنين بالامتناع عن الزيارة في هذا الوقت، داعيا أولئك الموجودين بالفعل هناك أن يفكروا في المغادرة.

وأشار التحذير إلى أنه إذا احتاج الإسرائيليون إلى مساعدة، فإن وزارة الخارجية "ستجد صعوبة في تقديم المساعدة".

وأكدت خارجية الاحتلال في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ليس لها علاقات دبلوماسية مع الدولة ذات الأغلبية المسلمة، ولكن سمح للإسرائيليين بزيارة البلاد الشهيرة بجزرها المرجانية.

وكجزء من تحذير السفر الأوسع الصادر في أعقاب الحرب، حذرت إسرائيل مواطنيها من زيارة جزر المالديف إلى جانب الدول الإسلامية الأخرى.

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