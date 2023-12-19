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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يونيسف تدين قتل الاحتلال للأطفال المتعافين من عمليات بتر في مستشفيات غزة

يونيسف
يونيسف

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عنها، بأنّ وكالة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أعربت عن غضبها جراء مقتل الأطفال في مستشفيات قطاع غزة.

وأوضحت وكالة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أن الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر في مستشفيات قطاع غزة يقتلون فيها.

وفي سياق متصل، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنه منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، قامت سلطات الاحتلال بنقل 1.9 مليون من سكان القطاع قسرًا من منازلهم.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها الوكالة الأممية عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، وذكرت وكالة "الأونروا" أنه "منذ بدء الحرب، قامت السلطات الإسرائيلية بنقل 1.9 مليون من سكان غزة قسرا من منازلهم - وهو أكبر تهجير قسري للفلسطينيين منذ عام 1948".

غزة يونيسف القاهرة الإخبارية الاونروا الأمم المتحدة

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