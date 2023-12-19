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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الغربية تدشن فعاليات التقييم الجمهوري لفرق المرشدات بمدارس الغربية

طلاب مدارس الغربية
طلاب مدارس الغربية

أقيمت فعاليات المهرجان الجمهوري لتقييم فرق المرشدات لمدارس الغربية اليوم  بمدرسة السادات الثانوية بنات، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.

 

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وفي إطار مسابقات الأنشطة التربوية الوزارية.

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شهدت الفعاليات حضور لجنة من وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتورة ايناس على الطماوي، مدير إدارة المرشدات بالإدارة العامة للتربية الرياضية بالوزارة رئيساً للجنة، وعضوية الأستاذة نرمين العدوى، والأستاذة أميرة البنا، والدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والأستاذة إيمان عبد المعز، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية، والدكتور أيمن الهنداوي، موجه عام التربية الرياضية، وحضر التقييم الجمهوري لفيف من الموجهين ومعلمي التربية الرياضية بالغربية.


الجدير بالذكر، أنه تم مشاركة مدارس صادق الرافعي الرسمية للغات، والسادات الثانوية بنات، ومدارس الجيل المسلم ابتدائي وإعدادي بنات بإدارة شرق طنطا، ومدارس الجيل المسلم ابتدائي بإدارة السنطة، ومعهد النور للمكفوفين بإدارة غرب طنطا، ومدرسة سملا الإعدادية والثانوية، والشين الصناعية، بإدارة قطور التعليمية، ومدرسة كفر جعفر الإعدادية بنات، ومشال الإعدادية، بإدارة بسيون التعليمية، ومراكز التدريب من إدارات بسيون وقطور والسنطة.

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وقد قدمت الطالبات خلال الفعاليات، الفقرات الإرشادية، ومهارات المرشدات، وحفلات السمر، والطهي الخلوي، والمعارض، وإقامة الأرض الإرشادية للمراحل المشتركة، والمسابقات المعرفية، والمبادرات القومية، وفرق الدمج.

من جانبه، أكد الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أهمية نشر القيم الحميدة والأخلاق الحسنة من خلال فنون ومهارات الحركة الإرشادية، وأن المعسكرات الإرشادية هي التي تهدف إلى خلق مواطن صالح قادر على مواجهة أعباء ومشكلات الحياة.

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