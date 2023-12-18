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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولات صباحية ومسائية لمحافظ الغربية للتأكد من سلامة معدات 12 مركزا ومدينة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته لتفقد ، اصطفاف المعدات والسيارات، والتي شملت مجموعة من المعدات المتاحة للمحافظة بكافة  المراكز والمدن للتأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة واختبار مدى سرعتها للتحرك السريع بعد فحصها بمعرفة اللجان الهندسية والفنية للاطمئنان على عملها بكامل صلاحياتها لمجابهة أية أزمات طارئة، في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.


يأتى ذلك انطلاقا من تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

 

وأكد محافظ الغربية أن الهدف من الاصطفاف رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن ومراجعة كفاءة المعدات، والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري والسريع "حال حدوث" الأزمات والطوارئ.


وأشار المحافظ إلى أن أعمال تطوير ورفع كفاءة وصيانة المعدات والسيارات العاملة  بكافة مراكز ومدن المحافظة بهدف رفع كفاءة العمل الميداني ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات رفع كفاءة النظافة العامة وإزالة الإشغالات والتعديات وأعمال كسح تجمعات المياه وغيرها من الخدمات.

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محافظ الغربية يؤكد على جاهزية شركة مياه الشرب والصرف لمواجهة الأزمات والكوارث


حيث تابع رحمي ما تم من صيانة المعدات الموجودة بكافة مراكز ومدن المحافظة ، والإجراءات التى تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات واجراء أعمال الصيانة العاجلة لها وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة.

 

وأكد المحافظ خلال الجولة على متابعة اليومية لأعمال الصيانة والفحص الفني المستمر، مشددا على إقامة ورشة صيانة دائمة، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية لتحقيق الجاهزية الفنية والاستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أي أحداث طارئة أو استغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أي أزمات أخرى محتملة. 


وشدد المحافظ، على ضرورة التأكد والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والتدريب الجيد لسائقى تلك المعدات، مع ضرورة الصيانة المستمرة للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية.

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الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة الاستعداد القصوى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الرئيس عبد الفتاح السيسي ر الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح المراكز والمدن المراجعة الدورية المحافظة اللجان الهندسية

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