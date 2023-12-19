طبيب بـ كمال عدوان: الاحتلال اعتقل مدير مستشفى العودة وبعض الأطباء

كشف الدكتور حسام أبو صفية رئيس أقسام الأطفال بمستشفى كمال عدوان، عن خروج المستشفى بالكامل عن تقديم الخدمة الطبية.

وأوضح الدكتور حسام أبو صفية، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد في شمال قطاع غزة أي مركز صحي يقدم الخدمة الطبية للمصابين.

ولفت رئيس أقسام الأطفال بمستشفى كمال عدوان، إلى أن المصابين في غزة يتلقون الخدمة الأولية في مراكز الإيواء دون إجراء أي عمليات جراحية، مشيرا إلى أن الاحتلال اعتقل أكثر من 70 كادرا طبيا على رأسهم مدير المستشفى، كما أن الاحتلال اعتقل مدير مستشفى العودة وبعض الأطباء وطرد آخرين بشكل مباشر، موضحا أن الاحتلال قصف كل الأقسام ودمر محطتي الأكسجين والمياه ومولد الكهرباء.

ولفت إلى أن الاحتلال استهدف مبنى الولادة بالمستشفى ما أسفر عن استشهاد 5 نساء، فضلا عن استشهاد أكثر من 12 شخصا من المصابين ونحو 65 جريحا معظمهم من الأطفال جراء العدوان، مفيدا بأن معظم الإصابات على شكل حروق تغطي أجساد 80% من المصابين.