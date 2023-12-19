أخبار السيارات.. قبل انتهاء السنة.. سعر أودي A5 السيدان 2023 الجديدة.. كيفية تدفئة مقصورة السيارة في الشتاء

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتواجد داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عدد كبير من الإصدارات التي يبحث عنها المواطنين لما يتوافر بها من مميزات ومن ضمن تلك السيارات تويوتا ستارليت موديل 1995.

سوق السيارات المصري يتواجد به عدد كبير من السيارات الجديدة موديل 2023 ، خصوصا السيارات التي تنتمي لفئة السيارات السيدان ، وتوافر هذه الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود إلي مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بعدة أزمات كان منها، عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

تسيطر الشبورة المائية الكثيفة علي جميع المدن الآن وتصل إلى حد الضباب بالطرق المفتوحة ، وذلك يمنع الرؤية أمام السائق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أمام سائقي السيارات، وذلك يزيد من صعوبة كشف الطريق.

خلال فصل الشتاء يشعر السائق والركاب داخل المقصورة بالبرد الشديد خصوصا عند انخفاض درجات الحرارة ، وذلك يؤثر بالسلب علي السائق ما يجعله يفقد التركيز ، بالإضافة إلي أن السائق في هذه الحالة لا يمكنه مراقبة الطريق بصورة صحيحة نتيجة شعورة بالبرودة الشديدة .

ظهر العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 خلال العام الجاري بمصر ، وكان من ضمن تلك السيارات بيجو 408 ، وتنتمي بيجو 408 لفئة السيارات الكروس باك .