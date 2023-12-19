عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. قبل انتهاء السنة.. سعر أودي A5 السيدان 2023 الجديدة.. كيفية تدفئة مقصورة السيارة في الشتاء

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتواجد داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عدد كبير من الإصدارات التي يبحث عنها المواطنين لما يتوافر بها من مميزات ومن ضمن تلك السيارات تويوتا ستارليت موديل 1995.

سوق السيارات المصري يتواجد به عدد كبير من السيارات الجديدة موديل 2023 ، خصوصا السيارات التي تنتمي لفئة السيارات السيدان ، وتوافر هذه الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود إلي مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بعدة أزمات كان منها، عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

تسيطر الشبورة المائية الكثيفة علي جميع المدن الآن وتصل إلى حد الضباب بالطرق المفتوحة  ، وذلك يمنع الرؤية أمام السائق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أمام سائقي السيارات، وذلك يزيد من صعوبة كشف الطريق.

خلال فصل الشتاء يشعر السائق والركاب داخل المقصورة بالبرد الشديد خصوصا عند انخفاض درجات الحرارة ، وذلك يؤثر بالسلب علي السائق ما يجعله يفقد التركيز ، بالإضافة إلي أن السائق في هذه الحالة لا يمكنه مراقبة الطريق بصورة صحيحة نتيجة شعورة بالبرودة الشديدة .

ظهر العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 خلال العام الجاري بمصر ، وكان من ضمن تلك السيارات بيجو 408 ، وتنتمي بيجو 408 لفئة السيارات الكروس باك .

تويوتا تويوتا هاتشباك أودي A5 السيدان 2023 سعر أودي A5 السيدان 2023 الضباب أثناء قيادة السيارة تدفئة مقصورة السيارة في الشتاء أسعار بيجو 408 بيجو 408

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات|وفر 200 ألف جنيه عند شراء هذه السيارة..أرخص 5 سيارات صينية..اشتري سيارة إقتصادية بـ 85 ألف جنيه

أخبار السيارات | أرخص 5 عربيات أوتوماتيك في مصر.. سعر كيا سبورتاج 2024 هاي لاين.. وأشهر ماركة في مصر بـ65 ألف جنيه

أخبار السيارات| مزاد جمارك الإسكندرية والسلوم والسويس في هذا الموعد.. وسعر ألفاروميو تونالي 2024 بمصر

ازاي توفر استهلاك البنزين في عربيتك

خطوة بخطوة.. كيف تحصل على سيارة بمبادرة المصريين في الخارج

لو جديدة في السواقة..عربية سوزوكي للبنات بـ 179 ألف جنيه

أخبار السيارات |أرخص سيارة من رينو ..أسعار هيونداي النترا HD..شيفروليه لانوس بأفضل سعر.. وبـ 160 الف جنيه اشتري هذه السيارة

لو موظف جديد.. دايو لانوس سعرها 190 ألف جنيه

ترشيحاتنا

فلسطين ترحب بقرار فرنسا فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين

كتائب القسام تقصف مطار كريات شمونة شمال إسرائيل بـ12 صاروخا

رغم وجوده وسط أطفال السرطان| محمد صلاح في مرمى الانتقادات والهجوم.. ماذا حدث؟!

شكري يؤكد لنظيره الأمريكي على ضرورة توفير الملاحة الآمنة في البحر الأحمر

تظهر في الحمام.. علامة مهمة تكشف نوع خطير من السرطان

خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة ساجرادا في الكونفيدرالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجريب فروت؟

قصفوا الدار واحنا فيها.. قصة صورة من غزة أبكت الملايين

فوائد خارقة لشعرك من الروزماري

فقدان البصر أبرزها.. مضاعفات خطيرة تترتب على التهاب الجيوب الأنفية

فيديو

مروان حامد يعلن تحضير فيلم تسجيلي عن والده .. فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

"بيزوس" يتخلى عن شركة "أمازون" ليركز على خطة نقل البشر للفضاء| فيديو

انقطاع الكهرباء والإنترنت.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ