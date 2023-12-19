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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قبل انتهاء السنة.. سعر أودي A5 السيدان 2023 الجديدة

محرك أودي A5 موديل
محرك أودي A5 موديل 2023

سوق السيارات المصري يتواجد به عدد كبير من السيارات الجديدة موديل 2023 ، خصوصا السيارات التي تنتمي لفئة السيارات السيدان ، وتوافر هذه الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود إلي مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بعدة أزمات كان منها، عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

 محرك أودي A5 موديل 2023

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- مواصفات أودي A5 السيدان موديل 2023 :

 محرك أودي A5 موديل 2023

زودت سيارة أودي A5 السيدان موديل 2023 بالعديد من المميزات الجديدة منها، فرش جلد للمقاعد، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ونظام أقفال الابواب يعمل باللمس، وباور ستيرنج، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، ومرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وإنذار ضد السرقة ، ومصابيح ضباب، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية، وGPS، ومثبت سرعة، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث .

- محرك أودي A5 موديل 2023 :

 محرك أودي A5 موديل 2023

تحصل سيارة أودي A5 السيدان موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 370 نيوتن/متر، وبها قوة 190 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 220 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 75 لتر .

- سعر أودي A5 السيدان موديل 2023 :

 مقصورة أودي A5 موديل 2023

تباع سيارة أودي A5 السيدان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 2 مليون جنيه .

 

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