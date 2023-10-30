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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتعديلات Abt .. أودي R8 سيارة سباق بقوة 640 حصانا

السيارة أودي R8 المعدلة
السيارة أودي R8 المعدلة من Abt 

تقدم شركة أودي العالمية وعملاقة تصنيع السيارات، عددا كبيرا من الطرازات القوية والمتنوعة حول العالم، والتي تختلف سواء من ناحية التصميم الهيكلي، والقدرات الفنية والتقنية، ومن بين طرازات أودي هي النسخة الشهيرة R8.

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السيارة أودي R8 المعدلة من Abt 

ويبدو أن النسخة أودي R8، خطفت أنظار شركة Abt الخاصة بالتعديلات، لتضع حزمة من التقنيات الفنية على هذه النسخة، والتي اشتهرت بقدراتها الفنية الكبيرة، إلى جانب تاريخها في مجال سباقات السيارات، حيث تمكن الطراز الحالي من تحقيق انتصارات ضمن فئة سباق LMS في نوربورغرينج 24 ساعة، و ADAC GT Masters.

السيارة أودي R8 المعدلة من Abt 

أودي R8 سيارة سباق بقوة 640 حصان

 

تعتمد السيارة أودي R8 المعدلة من Abt على محرك V10، سعة 5200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 640 حصانا، وعزم اقصى للدوران يتخطى حاجر الـ 550 نيوتن متر، مع الاعتماد على تقنية الدفع الخلفي للعجلات، ونجد اختلاف بين هذه القدرات وبين اخر طرازات أودي R8، صاحب الـ 10 أسطوانات أيضا مع قوة 612 حصانا.

السيارة أودي R8 المعدلة من Abt 

تتميز السيارة أودي R8 بمظهر رياضي مميز، حيث تظهر بمقدمة تتسم بالشراسة مع مصابيح حادة الشكل، وهيكل يتسم بالطابع الرياضي، مع فتحات هوائية، وعتبات جانبية سفلية، ومشتت هواء، بالإضافة إلى سبويلر خلفي عريض، بينما ترتكز على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي أنيق ومتعدد الاضلاع.

السيارة أودي R8 المعدلة من Abt 
أودي 640 حصان أودي R8 ABT التعديلات

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