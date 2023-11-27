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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أودي A5 الجيل الجديد تظهر لأول مرة.. صور

مواصفات أودي A5 الجيل
مواصفات أودي A5 الجيل الجديد

تعمل شركة أودي الألمانية حالياً علي تغير أسماء إصدارتها وأول سيارة اطلق عليها الأسماء الجديدة هي أودي A5 واجن ، حيث أن الأرقام الفردية ستستخدم في السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، والأرقام الزوجية ستستخدم للسيارات الكهربائية.

مواصفات أودي A5 الجيل الجديد

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- مواصفات أودي A5 الجيل الجديد :

سيارة أودي A5 واجن القادمة هي في الواقع هي الجيل الجديد من سيارة أودي A4 الحالية، وتقدم أودي A5 بمظهر خارجي جديد للغاية، وتحتوي علي تصميم محدث للمصابيح الأمامية، وشبكة أنحف قليلاً بمقدمة السيارة ، ورسومات تصميمية جديدة ، ونال الصداد الأمامي تحديثات بسيطة .

تحتوي أودي A5 أيضا علي جناح خلفي أكبر، ونوافذ خلفية أصغر حجماً، وبها مصابيح خلفية جديدة تتصل معاً بواسطة شريط LED جديد.

- محرك أودي A5 واجن الجديدة :

مواصفات أودي A5 الجيل الجديد

تستمد سيارة أودي A5 واجن الجديدة قوتها من محرك احتراق داخلي ، بجانب احتوائها علي نظام هجين معتدل لتحسين الانبعاثات الكربونية لتتوافق السيارة مع اللوائح الجديدة.

 

أودي A5 واجن أودي A5 واجن الجديدة محرك أودي A5 واجن الجديدة مواصفات أودي A5 أودي الألمانية

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