عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. أيتن عامر تخطف الأضواء في أحدث ظهور| شاهد

ايتن عامر
ايتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر، مجموعة من الصور الجديدة والمختلفة عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت أيتن عامر ، بإطلالة مثيرة وجذابة من داخل السيارة مرتديه لوك شتوية ، أما من الناحية الجمالية، وضعت لمسات رقيقة من الماكياج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البينك ، وهو ما ابرز من رقة وجمال ملامحها. 

من ناحية أخرى، تستكمل الفنانة أيتن عامر، تصوير فيلمها الجديد "مندوب مبيعات" في دبى، حيث يجسد الفنانبيومي فؤاد شخصية رجل أرمل يعمل في دبى، ويبدأ في البحث عن علاقة عاطفية جديدة للزواج مرة أخرى، ولكنه يواجه صعوبات وتفشل علاقاته بشكل مستمر حتى يتعرف على آيتن عامر ويدخل في قصة حب معها وتتوالى الأحداث فيالفيلم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي. 

نجوم فيلم مندوب مبيعات

فيلم "مندوب مبيعات" بطولة كل من بيومي فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحي، اسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عوني، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم، وتأليف وإخراج حامد صالح.

وكانت آخر أعمال آيتن عامر، مسلسل "أولاد عابد" علي قناة MBC مصر، والمسلسل كان من المقرر عرضه فيرمضان2022،لكن تأجل بعد ذلك وتحدد له في البداية أن يعرض في رمضان 2023، ثم بعد ذلك تقرر أن يعرض في موسم خارج السباق الرمضاني، يضم كلا من رياض الخولي، محسن محيي الدين، أيتن عامر، إيهاب فهمي، جمال عبد الناصر،انتصار، نادين مصطفى غريب، مي الغيطي وآخرين ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج أكرم فريد.

البحث عن علا الفنانة ايتن عامر هبه عبد العزيز بيومي فؤاد جمال عبد الناصر رمضان 2023 رياض الخولى فيلم مندوب مبيعات فيلمها الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

«آي صاغة»: الذهب يواصل القفز لمستويات تاريخية وعيار 21 يسجل 2920 جنيهًا

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

ترشيحاتنا

لا يعرف ماذا يريد| تطورات في انتقال مبابي لـ ريال مدريد

رئيس مجلس النواب الليبي يهنئ الشعب المصري على إنجاز الاستحقاق الانتخابي بجدارة

كاش ولا قسط.. مفاجآت قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بعد قرار السيسي

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

في رفح.. القسام تعلن شن هجوما كبيرا على جنود الاحتلال الإسرائيلي

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض شائعة عند الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.. اعرفها

بمناسبة الكريسماس.. محمد صلاح ونجوم الريدز في زيارة لمستشفى أطفال بليفربول

القوات البحرية تستلم الفرقاطة "القدير" من طراز MEKO-A200| فيديو وصور

مفاجأة صادمة| اعترافات برازيلية بضربة جزاء للأهلي.. وهذه مفاجأة التحكيم

فيديو

"بيزوس" يتخلى عن شركة "أمازون" ليركز على خطة نقل البشر للفضاء| فيديو

انقطاع الكهرباء والإنترنت.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض| تفاصيل

مفاجأة | تفاصيل أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

زلزال الصين... عشرات الضحايا والمفقودين | تفاصيل مأساوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ