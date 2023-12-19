بإطلالة جذابة.. أيتن عامر تخطف الأضواء في أحدث ظهور| شاهد

نشرت الفنانة أيتن عامر، مجموعة من الصور الجديدة والمختلفة عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت أيتن عامر ، بإطلالة مثيرة وجذابة من داخل السيارة مرتديه لوك شتوية ، أما من الناحية الجمالية، وضعت لمسات رقيقة من الماكياج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البينك ، وهو ما ابرز من رقة وجمال ملامحها.

من ناحية أخرى، تستكمل الفنانة أيتن عامر، تصوير فيلمها الجديد "مندوب مبيعات" في دبى، حيث يجسد الفنانبيومي فؤاد شخصية رجل أرمل يعمل في دبى، ويبدأ في البحث عن علاقة عاطفية جديدة للزواج مرة أخرى، ولكنه يواجه صعوبات وتفشل علاقاته بشكل مستمر حتى يتعرف على آيتن عامر ويدخل في قصة حب معها وتتوالى الأحداث فيالفيلم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

نجوم فيلم مندوب مبيعات

فيلم "مندوب مبيعات" بطولة كل من بيومي فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحي، اسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عوني، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم، وتأليف وإخراج حامد صالح.

وكانت آخر أعمال آيتن عامر، مسلسل "أولاد عابد" علي قناة MBC مصر، والمسلسل كان من المقرر عرضه فيرمضان2022،لكن تأجل بعد ذلك وتحدد له في البداية أن يعرض في رمضان 2023، ثم بعد ذلك تقرر أن يعرض في موسم خارج السباق الرمضاني، يضم كلا من رياض الخولي، محسن محيي الدين، أيتن عامر، إيهاب فهمي، جمال عبد الناصر،انتصار، نادين مصطفى غريب، مي الغيطي وآخرين ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج أكرم فريد.