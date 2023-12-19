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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد 4 أشهر غياب.. دي بروين يعود لتدريبات مانشستر سيتي

دي بروين
دي بروين

عاد البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، لتدريبات فريقه اليوم الثلاثاء بعد الإصابة التي تعرض لها في أوتار الركبة أوائل الموسم وأبعدته عن الملاعب لأكثر من 4 أشهر.

وتعرض اللاعب البلجيكي للإصابة في أغسطس الماضي، ولم يشارك في المران الجماعي قبل اليوم حيث تدرب مع باقي زملائه في جدة استعدادا لمواجهة أوراوا رد دايموندز الياباني في المباراة المقررة الليلة في نصف نهائي مونديال الأندية.

ومع ذلك، ليس من المرجح أن يعجل مدرب السيتي، بيب جوارديولا، بعودة دي بروين للعب في لقاء اليوم، ونفس الشيء بالنسبة للنرويجي إرلينج هالاند الذي غاب عن آخر 3 مباريات بسبب مشكلة في القدم.

وحال تجاوز السيتي هذه المباراة، سيواجه فلومينينسي البرازيلي في النهائي يوم الجمعة، لكن في حالة الخسارة سينافس على المركز الثالث أمام النادي الأهلي .

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