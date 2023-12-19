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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم 560 قطعة أرض سكنية للمواطنين بالفرافرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة  بمحافظة الوادي الجديد إجراءات تسليم 560  قطعة اراضي سكنية للمواطنين المنطبق عليهم الشروط المعلنة مسبقا كقطع أراضي سكنية  بغرض البناء عليها  بإمتداد قرية عثمان بن عفان، وذلك خلال احتفاليه كبرى تم تنظيمها بمركز شباب عثمان بن عفان بحضور عدد من التنفيذيين و محمد محمود  رئيس قري الكفاح وجموع من المواطنين .

وأكد رئيس مركز الفرافرة، أن تلك الإجراءات تأتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظة الوادي الجديد بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية والعمل على حل مشكلة ارتفاع اسعار إيجار الوحدات السكنية وتوفير مساكن بأسعار مخفضة، وكذلك تشجيعا للجذب السكاني للمحافظة، حيث جرى توزيع القطع المخصصة للمواطنين وفقاً لنتائج القرعة العلنية التى جرت بين المتقدمين.

صحة الوادي الجديد تشن حملات على المحال التجارية

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