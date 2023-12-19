الصليب الأحمر: غزة تمثل فشلا أخلاقيا للمجتمع الدولي

اعتبر الصليب الأحمر الدولي ان غزة تمثل فشلا أخلاقيا للمجتمع الدولي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكر الصليب الأحمر الدولي أن الاستجابة الإنسانية في غزة أصبحت صعبة جدا إن لم تكن مستحيلة.

وقبل أيام قليلة نددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتعرض عدة مرافق طبية في قطاع غزة للقصف، ودعت لحمايتها واحترام عملها.

وقالت اللجنة على منصة «إكس»: «نشعر بالحزن الشديد ونحن نرى المرافق الطبية في غزة تتعرض للخطر. نوجه نداء عاجلاً لاحترام هذه المرافق وحمايتها».

كانت وكالة «شهاب» الفلسطينية للأنباء قد نقلت عن مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، قوله إن 60 فلسطينياً على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في قصف إسرائيلي على بوابة المجمع الواقع غرب مدينة غزة.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مدير المجمع قوله، إن هناك قتلى بين الطواقم الطبية نتيجة القصف.