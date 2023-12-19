تقديم 3 ملايين و797 ألف خدمة طبية منذ انطلاق 100 يوم صحة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تقديم 3 مليون 797 ألف و631خدمة طبية خلال فعاليات حملة " 100 يوم صحة " بالمحافظة منذ انطلاقها 25 يونيو وحتى 17 ديسمبر الجاري وذلك ضمن مبادرة (100 مليون صحة ) وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية المجانية وتوسيع مظلة الرعاية الصحية بالوصول إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات في الصحة العامة لعدد 306 ألف و 422 حالة، بالإضافة إلى فحص 4710 أطفال وذلك ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، وتطعيم 533 ألف و 646 طفلا في المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، إلى جانب تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي.

كما أشار وكيل الوزارة إلى أن الفرق الطبية لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية قدمت 2 مليون و768 ألف و90 خدمة صحية للمنتفعات، إلى جانب تقديم 149 ألف و 717 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، فيما قدمت المديرية في مجال مراقبة الأغذية 33 ألف و 887 خدمة تضمنت المرور على المنشآت الغذائية وتحرير المحاضر وضبط المنشآت المخالفة وإعدام الأغذية والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى 1159 خدمة في مجال صحة البيئة.