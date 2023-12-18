أهالي المنيا يحتفلون بفوز الرئيس السيسي بولاية جديدة.. شاهد

مسيرات بالسيارات والإعلام والشماريخ.

احتفل الالآف من أبناء محافظة المنيا بميدان ثورة 30 يونيو " بالاس سابقا" بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفترة رئاسية جديدة وسط فرحه كبيرة من الأهالى الذين قاموا بإطلاق الشماريخ والالعاب النارية، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان " حبيب الملايين".

كما نظم حزب مستقبل وطن أمانة المنيا مسيرة حاشدة بالسيارات احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية.

انطلقت المسيرة من أمام مقر الحزب بمدينة المنيا الجديدة، مرورا بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا حتى ميدان بالاس وسط المدينة.

وتم تخصيص عدد من السيارات والاتوبيسات المكشوف للاحتفال وقام المحتفلين برفع علم مصر وصور ولافتات تحمل «حبيب الملايين» للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما استخدمت مكبرات الصوت للاغاني الوطنية.

كما شهدت مدن محافظة المنيا مسيرات حاشدة على أنغام الطبل والمزمار البلدى ومرددين الهتافات والأغاني الوطنية.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عقدت مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الاثنين لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لتعلن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على أصوات 39702451 ناخبا بينما حصل المرشح حازم عمر على 1.986.352 ناخبا وحصل فريد زهران على أصوات 1.776.952 ناخبا، وأخيرا حصل عبد السند يمامة على أصوات 822 ألف صوت.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة حيث بلغت نسبة مشاركة الناخبين66.8%.

احتفالات المنياويه بفوز الرئيس السيسي

احتفالات المنياويه بفوز الرئيس السيسي

احتفالات المنياويه بفوز الرئيس السيسي

احتفالات المنياويه بفوز الرئيس السيسي

احتفالات المنياويه بفوز الرئيس السيسي

احتفالات المنياويه بفوز الرئيس السيسي