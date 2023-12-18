محافظ المنيا يسلم شهادات الرخصة الإفريقية D لـ 60 من مدربي كرة القدم

سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، شهادات الرخصة الأفريقية D لـعدد 60 من مدربي كرة القدم ممن اجتازوا دورة الرخصة التدريبية الافريقية D والمعتمدة من الاتحاد المصري لكرة القدم لمزاولة مهن التدريب الرياضي في مصر والدول العربية وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته المحافظة بحضور الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصرى لكرة القدم والمحاضر بالاتحاد الدولي والافريقي و عميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط سابقاً، والنائب إيهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب ومدير منطقة المنيا لكرة القدم، ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا.

أكد المحافظ، أن المنيا بكافة أجهزتها التنفيذية حريصة دائماً على دعم المواهب والمتميزين من أبناء المحافظة وخاصة في المجال الرياضي الذي يزخر بأسماء ورموز رياضية محفورة بالأذهان، وذلك من خلال رعاية النشء والشباب فى 176 مركزا من مراكز الشباب المنتشرة على مستوى المحافظة إلى جانب إنشاء وتطوير 54 مركز شباب بقرى المحافظة ضمن مبادرة " حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وإطلاق مبادرات مثل كابيتانو مصر إيمانا بأن الرياضة تعزز من الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية، ومثمنا الجهود المبذولة من اتحاد الكرة لدعم الرياضة وتأهيل المدربين للحصول على الدورات التدريبية وإعدادهم للمشاركة في الأندية الكبرى على مستوى العالم، مما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح مدير إدارة المدربين، أن الدورة التدريبية تهدف إلى تأهيل ورفع معدلات اللياقة البدنية والذهنية وتطوير الجوانب العلمية والعملية لدى المدربين المشاركين، وتزويدهم بالمعلومات القيمة في كيفية وضع البرامج والخطط التدريبية بطرق علمية حديثة، ومناقشة القوانين الجديدة والمستحدثة لقانون الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل ضخ مجموعة من المدربين الجدد لديهم القدرة على العمل والإسهام في تطوير كرة القدم المصرية.