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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة وسريعة.. طريقة عمل سلطة فيستا الدجاج

طريقة عمل سلطة فيستا
طريقة عمل سلطة فيستا الدجاج

تعد طريقة عمل سلطة فيستا الدجاج، من وصفات المطبخ العالمي، وهي من السلطات المميزة المشبّعة، لأنها تحتوي على عدد جيّد من الخضراوات بالإضافة إلى الدجاج المشوي والصوص اللذيذ.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة فينيسيا، وهي من السلطات العالمية الشهية، التي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 افراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل سلطة فيستا الدجاج

 

طريقة عمل سلطة فيستا الدجاج

 

مقادير طريقة عمل سلطة فيستا الدجاج :

للدجاج :

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة بودرة بصل

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 صدر دجاج

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي

للتورتيلا :

زيت نباتي غزير

2 خبز تورتيلا مقطع شرائح رفيعة

للصوص :

¼ فنجان عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة عسل أبيض

1 ملعقة صغيرة خردل

2 ملعقة صغيرة مايونيز

3 ملعقة صغيرة زبادي

1 ملعقة كبيرة صوص رانش

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

1 ملعقة كبيرة بصل مفروم

¼ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة شطة هالابينو

للتقديم :

1 كوب خس مفروم

1 كوب جرجير مقطع

1 فلفل أحمر مقطع

3 ملعقة كبيرة فاصوليا حمراء مسلوقة

1 طماطم مقطعة

1 كوب بقدونس مفروم

2 ملعقة كبيرة خيار مخلل مقطع

3 ملعقة كبيرة جبنة شيدر مبشورة

¼ بصل مفروم

¼ كوب ذرة صفراء مسلوقة

طريقة عمل سلطة فيستا الدجاج : لتحضير الدجاج، نخلط في بولة صغيرة كل من: البابريكا، بودرة البصل، الملح، الفلفل الأسود.

 نتبّل صدور الدجاج بالتتبيلة السابقة جيّدًا من كل الجهات حتى تتشبّع بهذه التوابل.

ندّهن الجريل بالزيت النباتي وبمجرّد أن يسّخن نضع صدور الدجاج المُتبّلة.

نترك صدور الدجاج على الجريل مع تقّليبها حتى يتمّ شوّيها من كل الجهات.

نقطّع صدور الدجاج المشّوية إلى مكعبات صغيرة، ثم نتركيها في وعاء جانبًا.

لتحضير التورتيلا:

 نضع كمية من الزيت النباتي في مقلاة على النار وبمجرّد أن يسّخن نقّلي شرائح خبز التورتيلا، ثم نضعها في بولة جانبًا.

لتحضير الصوص: 

نضع في بولة كل من: عصير الليمون، العسل الأبيض، الخردل، المايونيز، الزّبادي، صوص الرانش، البقدونس المفروم، البصل المفروم، الملح، شطة الهالابينو.

_ نمّزج مكوّنات الصوص مع بعضها البعض، ونترك هذا الصوص جانبًا.

 للتقديم:

نضع في صحن كل من: الخس، الجرجير، الفلفل الأحمر، الفاصوليا الحمراء، الطماطم، البقدونس، الخيار المخلل، الجبنة الشيدر، البصل، الذرة الصفراء.

تضاف بعد ذلك: مكعبات الدجاج المشوي، شرائح التورتيلا المقلي، ونقلّب هذه المكوّنات مع بعضها البعض، ونسكب فوقها الصوص ونقلّبها مرّة أخرى ثم تقدّم سلطة فيستا الدجاج.

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