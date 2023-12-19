فرسان الشرق تروى رحلة الفلكلور المصرى يومين بالجمهورية

تقيم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ليلتين لفرقة فرسان الشرق للتراث تقدم خلالهما عرض "الفولكلور والعصور" تصميم واخراج الدكتور عصام عزت وذلك فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 21 ، 22 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

العرض تصميم اضاءة رضا ابراهيم وديكور احمد زايد ويتناول اشكال التراث الفنى التى نتجت عن العصور التاريخية فى مصر وحمل كل منها طابعاً خاصاً ويبدأ بمشهد من العصر الفرعونى تنتقل بعدها التابلوهات الى العصر الحديث والمعاصر مروراً بفترات الحضارة القبطية والاسلامية فى مزيج فنى يبرز الثراء الفكرى وتميز الهوية المصرية .

يشار ان فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر تأسست عام 2009 على يد المصمم والمخرج وليد عوني 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي، وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية ثم أنضمت الى فرق دار الاوبرا المصرية وظهرت اول اعمالها عام 2010 باسم الشارع الاعظم وتوالت بعدها العروض التى لاقت استحسان الجمهور .