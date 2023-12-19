تعليق مثير من مارسيلو بعد فوز فلومينيسي على الأهلي بكأس العالم للأندية

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلومينيسي البرازيلي إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد الفوز على نظيره فريق الأهلي في نصف نهائي البطولة.

وكتب البرازيلي مارسيلو نجم فلومينيسي عبر حسابه علي انستجرام "الحلم يستمر نحن فى النهائيات هيا بنا أحبك يا فلومينيسي"

ومن المقرر أن يواجه فريق فلومينيسي البرازيلي الفائز من مباراة مانشستر سيتي واوراوا الياباني، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ 9:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويلتقي الأهلي بالخاسر من مباراة مانشستر سيتي واوراوا الياباني، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.