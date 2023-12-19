ربنا يرحمك|تامر عبد الحميد: وفاة سيف جميل لاعب الزمالك وسيراميكا كليوباترا 2011

كشف تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق عن خبر صادم بوفاة واحد من لاعبي الزمالك من الأشبال مواليد 2011".

وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: خبر صادم : انا لله وانا اليه راجعون وفاة اللاعب سيف جميل لاعب الزمالك و سيراميكا كليوباترا 2011 .. ربنا يرحمك يا حبيبي ، اللهم اجعله ذخرًا لوالديه وشفيعًا مُجابًا، اللهم اجعله طيراً من طيور الجنة، اللهم عوض طفولته في الجنة وصبِّر أهله".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي المقرر لها يوم غد الأربعاء، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر الفريق ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.