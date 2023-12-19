"لحد امتى".. ماهر همام يهاجم لاعبي الأهلي بعد الهزيمة أمام فلومينينسي

أبدى ماهر همام، لاعب الأهلي السابق، حزنه للخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بهدفين دون رد.

وكتب نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك “لحد امتى هنستمر في خسارة البطولات بسبب مسلسل تضيع الفرص .. لحد امتي”.

الأهلي يخسر أمام فلومينينسي البرازيلي

وفاز فريق فلومينينسي البرازيلي على نظيره الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

وينتظر النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مواجهة الخاسر من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوروا ريد الياباني، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتنطلق المباراة القادمة للنادي الأهلي، يوم الجمعة القادمة الموافق 22 من ديسمبر في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتقام على ملعب عبد الله فيصل.