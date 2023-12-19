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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك لوقف إطلاق النار في غزة

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

قال المندوب الصيني في مجلس الأمن الدولي، داي بينج، اليوم الثلاثاء، أهل غزة يفتقرون إلى أساسيات الحياة وشاحنات المساعدات تنتظر على الجانب الآخر.

وأضاف أن “دولة الإمارات حظيت بدعم معظم أعضاء المجلس لمشروع قرارها”.

كما طالب المندوب الصيني في مجلس الأمن الدولي، المجلس بالتحرك لوقف إطلاق النار في غزة.

أوضح أن “المزيد من الخسائر المدنية في غزة لن يعيد الرهائن ولا يضمن الأمن لأي طرف”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس،، إن جنود الجيش الإسرائيلي سيواصلون العمل في عمق قطاع غزة حتى في المرحلة التالية من القتال.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جانتس: “سنستمر حتى عودة الرهائن وإزالة تهديد حماس، حتى يتمكن الناس من العودة إلى منازلهم.. نحن، كقيادة، ملتزمون بالتأكد من أن عملية العودة إلى الوطن ستبدأ قريبا”.

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أضاف: “حتى عندما ننتقل إلى المرحلة التالية من القتال، سيواصل جنود الجيش الإسرائيلي العمل في عمق قطاع غزة، حتى نحقق جميع أهدافنا.. وسنواصل السيطرة على أراض في قطاع غزة من أجل توفير الأمن للمجتمعات الإسرائيلية. خطتنا التشغيلية لا تزال طويلة”.

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