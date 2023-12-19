خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة ساجرادا في الكونفيدرالية

انتظم أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق الأول لنادي الزمالك في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة ساجرادا.

وكتب الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه علي فيسبوك "احمد مصطفى زيزو شارك في مران الزمالك الجماعي بعد تعافيه من الإصابة 🏹"

مباراة الزمالك وساجرادا

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي المقرر لها يوم غدًا الأربعاء، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر الفريق ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.