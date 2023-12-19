مقاتلة بالدرجة الأولى .. أميرة إسبانيا بالزي العسكري

بدت أميرة اسبانيا "ليونور" كمقاتلة بالجيش، عندما أكملت التدريبات العسكرية في جبال إسبانيا المغطاة بالثلوج.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تم تصوير الأميرة - التي احتفلت بعيد ميلادها الثامن عشر في أكتوبر - وهي تتحدى درجات الحرارة الباردة المتجمدة في جبال مدينة أستون هذا الصباح.

أميرة اسبانيا بالزي العسكري

و عند وصولها إلى منتجع التزلج في جبال البيرينيه، تم تصوير الملكة المستقبلية وهي ترتدي سترة مموهة بسحاب - وكان العلم الإسباني مخيطًا على ذراعها. يتكون الزي العسكري لليونور أيضًا من بنطلون أخضر وقبعة مطابقة.

ربطت الاميرة شعرها الطويل في كعكة ووضعته في الجزء الخلفي من سترتها.

أميرة اسبانيا بالزي العسكري

وشوهدت أميرة اسبانيا أيضًا وهي تحمل حقيبة ظهر مموهة كبيرة وترتدي حذاءً للمشي من جلد الغزال البني أثناء الرحلة مع أقرانها.

وفي وقت لاحق، تم تصوير الأميرة وهي ترتدي خوذة أثناء تلقيها دروس التزلج مع المجموعة.