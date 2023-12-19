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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لمدة شهرين.. الوكرة يعين مدربا جديدا خلفا لـ لوبيز

مورسيا
مورسيا

أعلن نادي الوكرة القطري، تعاقده مع المدرب الإسباني خوسيه مورسيا، لتولي مسؤولية قيادة الفريق الأول لمدة شهرين، خلفًا لبارتلومي ماركيز لوبيز الذي تولى تدريب المنتخب القطري وحتى منافسات بطولة كأس أمم آسيا.

وبدأ مورسيا مهمته الرسمية مع الوكرة مساء اليوم، حيث يستعد الفريق لمواجهة معيذر في الجولة 12 من بطولة الدوري القطري غدا.

وأوضح الوكرة أن مهمة المدرب الجديد تنتهي مع استئناف مسابقة الدوري في منتصف شهر فبراير المقبل، وذلك بالتزامن مع عودة لوبيز لقيادة الفريق مرة أخرى بعد انتهاء مهمته مع المنتخب القطري.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم قرر تعيين ماركيز لوبيز مدرب الوكرة في منصب المدير الفني للمنتخب الأول خلال منافسات كأس آسيا، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي تم إنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين.

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