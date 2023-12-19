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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منهم كاسيميرو.. مانشستر يونايتد يعرض 4 لاعبين للانتقال إلى الدوري السعودي

كاسيميرو
كاسيميرو

أفادت تقارير بأن مانشستر يونايتد بذل جهدًا لتفريغ أربعة من لاعبي الفريق الأول في الدوري السعودي للمحترفين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وعرضهم للانتقال إلى الدوري السعودي.

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ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، سافر مدير كرة القدم بالشياطين الحمر، جون مورتو، إلى المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا الشهر، وأجرى محادثات مع مجموعة من الممثلين بشأن الانتقالات المحتملة للنجوم الأربعة، كاسيميرو، ورافاييل فاران، وجادون سانشو، وأنتوني مارسيال، العام المقبل.

على الرغم من مغادرة المملكة العربية السعودية دون التوصل إلى اتفاق لتفريغ أي من اللاعبين المذكورين، يعتقد أن مورتو قد أقام علاقات جديدة مهمة. 

بينما من المتوقع أن يغادر كاسيميرو فريقه العام المقبل، قد ينتهي الأمر بفاران بالبقاء بعد أول مباراة له في الدوري منذ سبتمبر ويمكن لقلب الدفاع البالغ من العمر 30 عامًا الاستفادة القصوى من إصابات ليساندرو مارتينيز وهاري ماجواير المستمرة.

من ناحية أخرى، من المرجح أن يغادر كل من سانشو ومارسيال في يناير، في حين تم تجميد الأول من خطط مانشستر يونايتد بعد أن وصف إريك تن هاج بأنه كاذب، فقد فشل الأخير في التألق مؤخرًا.

يُذكر أنه لم يتم إبرام أي صفقات لأي من اللاعبين مع أندية الدوري السعودي للمحترفين، ولكن تم إجراء علاقات وسيتبع ذلك المزيد من المحادثات.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الثلاثاء إن جون مورتو،  مدير كرة القدم في نادي مانشستر يونايتد، ناقش في السعودية إمكانية خروج 4 لاعبين من النادي، حيث يسعي  اليونايتد لبيع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لجمع أموال تمهيدًا لضخها في التعاقد مع لاعبين آخرين.

وتابعت الميل، التعاقد مع سانشو وفاران ومارسيال وكاسيميرو  كلف مانشستر يونايتد 230 مليون جنيه إسترليني، ويأمل النادي في استرداد أكبر قدر ممكن منها من خلال عمليات بيعهم.

ويعتبر بيع سانشو هو الأولوية الأولى  بالنسبة لمدرب مانشستر يونايتد تين هاج والإدارة حيث تم استبعاد نجم بروسيا دورتموند وإنجلترا السابق من تشكيلة الفريق الأول بعد حربه الكلامية مع المدير الفني إريك تين هاج.

 

مانشستر يونايتد الدوري السعودي

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