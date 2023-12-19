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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

1-6.. «أهلي 2008» يفوز على بلدية المحلة بسداسية في بطولة الجمهورية

صدى البلد

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ فوزا خارج ملعبه على بلدية المحلة بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ١٤ من بطولة الجمهورية.

جاءت سداسية الأهلي عن طريق عبد الرحمن رامي «مانو» (هدفان) وآدم علاء (هدفان) وبلال عطية وحمزة عبد الكريم بهدف لكل منهما، وسجل البلدية هدفه الوحيد بعد تقدم الأهلي بخمسة أهداف، وقبل الهدف السادس.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٨» المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: يوسف صلاح.

الدفاع: أحمد كرم - محمد صبري شندي - حسن مصطفى - مهند الشامي.

وسط الملعب: سيف أحمد - صالح موسى - بلال عطية - عبد الرحمن رامي «مانو» - آدم علاء.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وشارك يوسف عبد العزيز بدلًا من مانو، وعمر هشهش بدلًا من شندي، ويوسف محمود «أوفا» بدلًا من صالح موسى، وزياد أيوب بدلًا من حمزة عبد الكريم، وعمر كمال بدلًا من سيف أحمد.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٨» رصيده إلى ٣٩ نقطة، وسجل ٥٣ هدفًا مقابل ١٦ هدفًا في مرماه. 
 
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.


 

النادي الأهلي الأهلى بلدية المحلة بطولة الجمهورية المحلة

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