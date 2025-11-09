السوبر المصري| الشناوي: الفوز باللقب دافع قوي للتتويج بكل البطولات

عبر محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز الأهلي بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، ‏في مباراة النهائي التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.‏

وأوضح أن الأهلي كان لديه دوافع كبيرة للفوز بالبطولة التي تعتبر أول بطولات الموسم الجاري، والفوز بها منح الفريق حافزًا كبيرًا للفوز ‏بكل البطولات التي يشارك بها خلال الموسم الجديد، كما أنها كانت مهمة للغاية للجهاز الفني الجديد.‏

وأشار الشناوي إلى أن وجود الجماهير كان مهمًّا للغاية وأن إسعادهم باللقب كان هدف الجميع، مشيرًا إلى أن الأهلي لديه ارتباطات ‏كبيرة يسعى إلى الفوز بها خلال الفترة المقبلة.‏

وشدد كابتن الأهلي على أن هناك حالة من التركيز الشديد بين جميع اللاعبين، من أجل الفوز بكل الألقاب، وتقديم موسم قوي يليق ‏بالنادي وجماهيره العظيمة.‏

تتويج الأهلي

وتوج فريق الكرة بالنادي الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة السادسة عشرة فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي.

وسجل ثنائية الأهلي بن شرقي ومروان عطية فى الدقيقتين 44 و72 ، ونجح "نسر" الأهلي في خطف السوبر السادس عشر بعد أداء قوي على الزمالك في قمة الكرة المصرية بالإمارات.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم تركي بقيادة حكم الساحة: خليل أموت (تركي)، حكم مساعد 1: جيهون سيسيجوزال (تركي) وحكم مساعد 2: عبد الله بورا (تركي) وحكم رابع: سهيل الملا (إماراتي) وحكم VAR: إستفان فاد (مجري) وحكم VAR مساعد: أنخيل بيو (مكسيكي).

تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: تريزيجيه ومروان عطية وأشرف بن شرقي وأليو ديانج وزيزو.

خط الهجوم: جراديشار.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله.

تشكيل الزمالك

أما تشكيل الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف فجاء مكوّنًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، محمد إسماعيل، عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة، سيف جعفر، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

خط الهجوم: عمرو ناصر، وشيكوبانزا،

بينما ضمت دكة البدلاء كلًا من مهدي سليمان، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، أحمد ربيع، أحمد حمدي، أحمد شريف، خوان بيزيرا، سيف الجزيري، وعدي الدباغ.

وشهدت مدرجات ملعب محمد بن زايد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أنصار القطبين، في أجواء احتفالية مميزة تليق بمواجهة الكبار بين الأهلي والزمالك، وسط ترقب لما سيحمله الشوط الثاني من إثارة وأهداف في الطريق نحو التتويج بلقب السوبر المصري.