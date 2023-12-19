صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول صفقة الأسرى مع حماس

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى الجديدة مع حركة حماس في قطاع غزة.

قالت الصحيفة أنه من المنتظر أن يتم خلال الأيام المقبلة تحديد النقاط الأساسية في صفقة الأسرى الجديدة التي انطلقت مع رحلة رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع إلى وارسو.

ووفقا الصحيفة فقد أعلنت إسرائيل ما هي على استعداد لتقديمه وما تتوقع الحصول عليه، وقد فعلت حماس ذلك أيضاً، وأن الوسطاء يستخدمون أدوات الضغط الخاصة بهم.

أكدت الصحيفة أنه سيتم تحديد النقاط الرئيسية للصفقة في الأيام المقبلة، على سبيل المثال، كم عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل أسير إسرائيلي، وما هي نوعية الأسرى الذين ستطلق إسرائيل سراحهم، وما هي حدود الإفراج.

وقالت الصحيفة إن تل أبيب مصرة للغاية وغير مستعدة للتراجع عن مطلبها بالتوصل إلى صفقة تشمل النساء الباقيات على قيد الحياة.

أما الفئات الأخرى التي تصر عليها إسرائيل بحسب الصحيفة فهم: الأسرى المصابون بأمراض مزمنة، والأسرى المصابون بالرصاص، وأصحاب الحالة النفسية غير المستقرة، والعاجزون، الجرحى، وكبار السن.

وأوضحت الصحيفة أن الشرط الإسرائيلي للصفقة هم الأسرى الأحياء فقط.

وبحسب الصحيفة فأن في الأيام القليلة الماضية، أتي الوسطاء وعادوا بعروض، كل منها بخطوط حمراء ومساحة خاصة به للتنفيذ.

وشددت الصحيفة على ضرورة أن يكون الرأي العام مستعدا لحقيقة أن الصفقة المقبلة ستكون صعبة ومعقدة، وأيضاً بسبب الأثمان التي ستضطر إسرائيل إلى دفعها لإعادة الأسرى أحياء.