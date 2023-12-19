عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول صفقة الأسرى مع حماس

يحيى السنوار وبنيامين
يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى الجديدة مع حركة حماس في قطاع غزة.

قالت الصحيفة أنه من المنتظر أن يتم خلال الأيام المقبلة تحديد النقاط الأساسية في صفقة الأسرى الجديدة التي انطلقت مع رحلة رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع إلى وارسو.

ووفقا الصحيفة فقد أعلنت إسرائيل ما هي على استعداد لتقديمه وما تتوقع الحصول عليه، وقد فعلت حماس ذلك أيضاً، وأن الوسطاء يستخدمون أدوات الضغط الخاصة بهم.

أكدت الصحيفة أنه سيتم تحديد النقاط الرئيسية للصفقة في الأيام المقبلة، على سبيل المثال، كم عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل أسير إسرائيلي، وما هي نوعية الأسرى الذين ستطلق إسرائيل سراحهم، وما هي حدود الإفراج.

وقالت الصحيفة إن تل أبيب مصرة للغاية وغير مستعدة للتراجع عن مطلبها بالتوصل إلى صفقة تشمل النساء الباقيات على قيد الحياة.

أما الفئات الأخرى التي تصر عليها إسرائيل بحسب الصحيفة فهم: الأسرى المصابون بأمراض مزمنة، والأسرى المصابون بالرصاص، وأصحاب الحالة النفسية غير المستقرة، والعاجزون، الجرحى، وكبار السن.

وأوضحت الصحيفة أن الشرط الإسرائيلي للصفقة هم الأسرى الأحياء فقط.

وبحسب الصحيفة فأن في الأيام القليلة الماضية، أتي الوسطاء وعادوا بعروض، كل منها بخطوط حمراء ومساحة خاصة به للتنفيذ.

وشددت الصحيفة على ضرورة أن يكون الرأي العام مستعدا لحقيقة أن الصفقة المقبلة ستكون صعبة ومعقدة، وأيضاً بسبب الأثمان التي ستضطر إسرائيل إلى دفعها لإعادة الأسرى أحياء.

تفاصيل جديدة صفقة تبادل الاسرى حركة حماس قطاع غزة رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاقها في يناير

أحمد موسى يكشف موقف مصري صارم بعد فشل مفاوضات سد النهصة

ترشيحاتنا

الأولمبية تهنئ سبورتنج بالحصول على لقب بطولة أفريقيا لكرة السلة للسيدات

ساعات ويبدأ ..البحوث الفلكية: الشتاء يستمر 88 يوماً و23 ساعة و39 دقيقة

مانشستر سيتي يتقدم بهدف نظيف على أوراوا ريد في نصف نهائي مونديال الأندية

بيان عاجل من الحوثيين بشأن التحالف الدولي بقيادة أمريكا لحماية البحر الأحمر

لماذا حذر النبي من وضع المرآة في غرفة النوم؟ الإفتاء تكشف حقيقة الجن العاشق

لماذا حرم الإسلام التبني؟ عالم بالأوقاف يرد على المشككين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجوع الشديد بدون سبب مؤشر لمرض خطير جدا

فستان كب.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

سعر غير متوقع لفستان مريم الخشت في برنامج صاحبة السعادة

غاز الفوسجين| السلاح الكيميائي الأبرز في الحرب العالمية الأولى.. كيف طوره الألمان؟

فيديو

هل تعمد الحكم ظلم الأهلي أمام فلومينينسي.. تقرير برازيلي يكشف مفاجأة

الأهلي حجز مقعده..تعرف على الفرق المتأهلة لـ كأس العالم للأندية 2025.. فيديوجراف

مروان حامد يعلن تحضير فيلم تسجيلي عن والده .. فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ