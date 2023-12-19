جيش الاحتلال: حزب الله يعرض لبنان وشعبه للخطر

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يتصرف في قلب مدينة غزة بحرية عملياتية.

أضاف هاجاري، في إفادة صحفية، أن “الجيش الإسرائيلي فكك القدرة العملياتية للواء شمال مدينة غزة في حماس”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن “حزب الله يعرض لبنان وشعبه للخطر”.

إلي ذلك، قال هاجاري، إن الجيش الإسرائيلي نشر لواء إضافيا في خان يونس جنوب غزة.

وأضاف في إفادة صحفية: “في جنوب غزة، في منطقة خان يونس، نقوم بتوسيع عملياتنا وتعميقها. أضفنا لواء كاملا وقوات هندسة قتالية إضافية للعمليات في المنطقة، لتحسين عملياتنا”.

وحول شبكة أنفاق حماس الواسعة وغيرها من البنى التحتية التي يعمل الجيش الإسرائيلي على تدميرها، قال هاجاري: “يجب علينا تفكيك حماس، وسيستغرق الأمر وقتا طويلا حسب الحاجة”.