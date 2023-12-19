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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج: مسيرات حماس الرخيصة تفوقت على جيش الاحتلال عالي التقنية

بلومبرج: مسيرات حماس
بلومبرج: مسيرات حماس الرخيصة تفوقت على جيش الاحتلال

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن مسيرات حركة “حماس” الفلسطينية الرخيصة تفوقت على معدات جيش الاحتلال الإسرائيلي عالي التقنية يوم 7 أكتوبر.

وأوضحت “بلومبرج” أن هذه الطائرات الصغيرة التي تبلغ قيمتها أقل من 6500 دولار، عطلت الأنظمة التكنولوجية على الحدود التقنية مع قطاع غزة والتي كلفت إسرائيل أكثر من مليار دولار في تجهيزها تقنيًا.

ولفتت إلي أن “هذه الطائرات استُخدمت في التمهيد لهجوم حماس على الحدود عبر حملها المتفجرات وتعطيلها الأنظمة الإسرائيلية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال قائد الفرقة 162 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إيتسيك كوهين، إن قواته تمكنت من “كسر القدرات العملياتية” للواء حماس شمال مدينة غزة، مع سيطرة القوات بشكل كامل على حي جباليا.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال كوهين: “الفرقة 162 لديها سيطرة عملياتية في جباليا.. جباليا لم تعد كما كانت من قبل، لقد قتلنا المئات من قوات حماس في جباليا واعتقلنا حوالي 500 مشتبه بهم، شارك بعضهم في أحداث 7 أكتوبر”.

ووفقاً للتقديرات العسكرية، فإنه قُتل حوالي 1000 من نشطاء حماس على يد قوات الاحتلال في جباليا. واعتقل الجيش الإسرائيلي 3500 فلسطيني آخرين، من بينهم 500 على الأقل يشتبه في انتمائهم لحماس.

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