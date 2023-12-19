هالاند ودي بروين ودوكو خارج قائمة مانشستر سيتي في مونديال الأندية

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خروج ثلاثة لاعبين من قائمة مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك: "رسمياً.. فيفا وافق على خروج هالاند ودي بروين ودوكو من قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2023 بسبب الإصابة، وتعويضه بالثلاثي الشاب: ماكس إيلاين ومحمدو سوسهو وميكا هاميلتون.



ويلتقي مانشستر سيتي حاليا مع أوراوا ريد دياموندز الياباني، بطل آسيا، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)"، في نصف نهائي المونديال، في البطولة التي تحتضنها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.