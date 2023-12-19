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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد طلعت يتغزل في الأهلي: حقق انجازا غير مسبوق لأي نادي في العالم

الأهلي
الأهلي

علق الإعلامي الرياضي خالد طلعت علي خسارة النادي الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بهدفين دون رد.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي قدم مباراة جيدة .. وواجهه سوء حظ .. وكان واضح ان فيه فرق في الامكانيات الفنية بين الفريقين .. الوصول للدور قبل النهائي 6 مرات منهم 4 مرات متتالية انجاز كبير وغير مسبوق لأي نادي في العالم .. وان شاء الله الأهلي يحقق الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه"


الأهلي يخسر أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي المونديال  

وفاز فريق فلومينينسي البرازيلي على نظيره الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.       

وينتظر النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مواجهة الخاسر من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوروا ريد الياباني، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتنطلق المباراة القادمة للنادي الأهلي، يوم الجمعة القادمة الموافق 22 من ديسمبر في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتقام على ملعب عبد الله فيصل.

 

 

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