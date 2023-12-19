نجم الأهلي السابق يفتح النار على إمام عاشور| ولا لعبة صح

فتح محمود أبو الدهب لاعب الأهلي السابق، النار على إمام عاشور نجم القلعة الحمراء عقب خسارة الفريق من فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للاندية.

وقال ابو الدهب في تصريحات تليفزيونية "أن إمام عاشور لم يقدم شئ في مباريات المونديال، ولا يوجد لعبه منه صح"

وأشار:"امام عاشور ولا لعبه منه صح، ولازم يلعب اللعب الصريح وتلعب لعبك اللي عارفينه، هو حاسس انه جاي نجم كبير، ومجابش غير هدف في مباراة الاتحاد السعودي".

وأختتم: "امام عاشور سيئ والهدف غطى على مستواه، مفيش باص صح ولا ضغط وبيقع مع كل كرة".

الأهلي يخسر أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي المونديال

وفاز فريق فلومينينسي البرازيلي على نظيره الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

وينتظر النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مواجهة الخاسر من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوروا ريد الياباني، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتنطلق المباراة القادمة للنادي الأهلي، يوم الجمعة القادمة الموافق 22 من ديسمبر في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتقام على ملعب عبد الله فيصل.