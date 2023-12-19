افتتاح المعرض المحلي للعلوم والهندسة بمشاركة 65 مشروعا

افتتحت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة، المعرض المحلي للعلوم والهندسة "آيسف الفيوم 2024" الذي جاء بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم - مركز التطوير التكنولوجي وجامعة الفيوم.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور صبري عرفه نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور كمال غلاب رئيس لجنة التحكيم، ومنسق جامعة الفيوم بالمسابقة، والأستاذ محمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية ، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، والأستاذ محمد فاروق مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، والأستاذة إيناس فتحى المشرف العام على مسابقة أيسف 2024، وممثلي الجهات الراعية "جمعية صلاح الدين، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس،و مديرى عموم مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، والطلاب المشاركين بالمشروعات البحثية.

وعقب الافتتاح، تفقدت وكيل الوزارة ، ورئيس جامعة الفيوم، أجنحة معرض المشروعات البحثية المختلفة "آيسف _ الفيوم 2024"، والذي يشارك به 91 طالباً وطالبة، بعدد 65 مشروعاً بحثياً، بالإضافة إلى مشاركة عدد 7 مشروعات شرفية، يتنافسون للمشاركة بمعرض العلوم والهندسة على مستوي الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، وخلال الفعاليات استعرض الطلاب والطالبات ابتكاراتهم العلمية و مشروعاتهم التقنية والسلوكية والطبية والهندسية.

من جانبه، أوضح رئيس جامعة الفيوم، أن المشروعات المشاركة بمعرض "آيسف الفيوم 2024"، لطلاب يمثلون مختلف المدارس بشتى الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بجانب مدارس التربية الخاصة، ومدارس التعليم الفنى، ومدرسة المتفوقين، وأن لجنة تحكيم وتقييم أبحاث ومشروعات المعرض المحلي للعلوم والهندسة، ضمت عددًا من السادة عمداء الكليات و وكلائها وأعضاء هيئة التدريس من كليات الطب، والهندسة، والعلوم، والتمريض، والحاسبات والمعلومات، والتربية النوعية، والخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم.

أشادت الدكتورة أماني بالجهد المبذول في مشروعات المعرض، كما قدمت رسالة شكر لجميع المشاركين من الطلبة والطالبات، متمنيا التوفيق للجميع، مؤكده على أهمية البحث العلمي فى التقدم لبلدنا الغالية مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و أهمية اكتشاف الطلاب الباحثين والمبدعين بمختلف المجالات المعرفية، والعمل على تنمية أفكارهم واستثمار طاقاتهم الإيجابية في مشروعات تخدم المجتمع.

كما تقدمت وكيل الوزارة برسالة شكر لمسئولي الجامعة لاستضافتهم فعاليات معرض "آيسف الفيوم 2024"، وما بذلوه من جهد لتحكيم المشروعات المشاركة به.

تمثل المشروعات المشاركة بالمعرض أبحاث في المجال السلوكي، والطبي، والأجهزة الطبية، والكيمياء، والطاقة الكيميائية و الفيزيائية، وعلوم البيئة، والهندسة الميكانيكية، والروبوت، وبرامج السوفت وير، والأنظمة المدمجة، وعلم النبات.

من جانبها، أوضحت مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، أن معرض "آيسف الفيوم 2024"، يعد نتاجاً لعمل عام دراسي كامل 2023 / 2024، من خلال مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ ورش بحثية وتدريبية، بواقع 542 ورشة بحثية وتدريبية للطلاب والمدرسين، بإجمالي 16 ألفاً و847 متدرباً، وأضافت أنه تم تنفيذ عدد 50 معرضاً بحثياً، للمفاضلة بين 245 مشروعاً، بجانب تنفيذ عدد 10 معارض تمهيدي على مستوى كل إدارة تعليمية، إضافة لمعرض مستقل لطلاب التربية الخاصة، وآخر لطلاب التعليم الفني، وثالث لطلاب مدارس الفائقين.

وفى السياق نفسه، أشار رئيس لجنة التحكيم الأستاذ الدكتور كمال غلاب إلى أن معايير تقييم أبحاث ومشروعات الطلاب المشاركين بمعرض "آيسف الفيوم 2024"، تشتمل على الإجابة عن الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بسؤال البحث (المشكلة)، والتصميم والمنهجية والتنفيذ والإبداع ولوحة العرض، والمقابلة وفهم العلوم الأساسية، والفهم الجيد للنتائج، وما تم استخلاصه منها ، وفي ختام الحفل تم إعلان أسماء الطلاب الفائزين وتكريم عدد من قيادات التعليم وفريق العمل.

fe203193-6bee-4b61-aaff-3055fca36097

3a241eb8-9549-4eb2-95c2-909d00f4c0a4

3c56b33a-d42a-4cc0-8aae-de7e861383aa

05a6f296-6a2f-4933-955f-b757c8c205cf

5b5dd11c-a3f2-4929-b5b4-65a996ae224d

5e11e8b5-5879-4c6e-8f2b-5d4dbf7d007f

7f316a81-6980-471c-92d8-6c4a5d8afcdd

8a719852-aca0-41c7-83c5-f67e27af2c47

09c6aefe-164d-42b8-88d7-516b1d209961

75bec0e2-59e0-4e2e-913c-d19d9ea2f97a

233e4862-e35e-4033-8e37-cb6f5e50f2af

652bfdf3-b2c0-433d-8041-ab8f0c12f302

a621c44d-afee-4eb2-93dd-8185c0e259f4

b961c19b-1b7e-4d1a-8f99-01717ecd4b8d

b916991d-7750-44ea-870c-eb8a4659fff7

c00ffa48-1456-40cc-8d94-0855bbffe6e4

e41fd80a-3a17-4b6d-ace0-68b6ef2bf7c4

e078b165-440f-4a00-8753-37f7f7c698f3