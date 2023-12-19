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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواتف nova 12 من هواوي تقلب المقاييس بمواصفات ممتازة

سلسلة هواتف Huawei
سلسلة هواتف Huawei nova 12

تستعد شركة هواوي الصينية لإطلاق سلسلة هواتف Huawei nova 12 المميزة والتي تضم عدد من المواصفات الكبيرة مع سعر مناسب، حيث تم تخصيص الهواتف للفئة المتوسطة. 

وبحسب موقع GSMArena فإن ريتشارد يو، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أكد إطلاق الهواتف في 26 ديسمبر في حدث كبير في العاصمة الصينية بكين، كما تتميز الهواتف بمظهر جريء مع لون أزرق مذهل وعلامة nova منقوشة على الظهر. 

تضم سلسلة هواتف Huawei nova 12 ثلاثة هواتف أساسية هي : النسخة الأساسية nova 12 والنسخ المميزة nova 12 pro و nova 12 Ultra.      

وستعمل سلسلة هواتف Huawei nova 12 بمعالجات من نوع Kirin 830 و Kirin 9000s  من شركة ميديا تيك التايوانية.    

من المتوقع أن يدعم هاتف nova 12 Ultra الشحن السريع بقوة 100 وات مع ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة f/1.4 - f/4.0 متغيرة عن سابقتها.

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