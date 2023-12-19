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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقبرة أو السجن.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد قادة حماس

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي سيسلم قادة حماس إما إلى المقبرة أو إلى السجن.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جالانت: “سنسلم قادة حماس إما إلى المقبرة أو إلى السجن”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد جالانت، أن العملية العسكرية لجيش الاحتلال في خان يونس ستتوسع لمناطق أخرى.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن العملية العسكرية في شمالي قطاع غزة ستصل إلى فتحات الأنفاق.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن الجيش نشر لواء إضافيا في خان يونس جنوب غزة.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية: “في جنوب غزة، في منطقة خان يونس، نقوم بتوسيع عملياتنا وتعميقها. أضفنا لواء كاملا وقوات هندسة قتالية إضافية للعمليات في المنطقة، لتحسين عملياتنا”.

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وحول شبكة أنفاق حماس الواسعة وغيرها من البنى التحتية التي يعمل الجيش الإسرائيلي على تدميرها، قال هاجاري: “يجب علينا تفكيك حماس، وسيستغرق الأمر وقتا طويلا حسب الحاجة”.

الجيش الإسرائيلي جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي حماس

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