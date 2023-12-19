بيان عاجل من حماس بشأن مصير غزة

قال مستشار رئيس حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الثلاثاء، إن مستقبل غزة يحدده الشعب الفلسطيني فقط، مؤكدا أن تدويل السلطة في القطاع أمر مرفوض.

حسب قناة “الشرق” السعودية، قال مستشار رئيس حماس، إن “أولويتنا هي وقف النار في غزة قبل بحث مستقبل القطاع”، مضيفا أن “الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأكثر تطرفا”.

أكد أن “حركة حماس تتواصل مع الأشقاء في مصر وقطر بشكل مستمر”.

أوضح مستشار رئيس حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أنه “لا جدية لدى إسرائيل بشأن إطلاق سراح الأسرى”، لافتا أنه “لا فائدة من هدن لساعات يعقبها استمرار العدوان الإسرائيلي”.

وأضاف أنه “لا بديل عن وقف شامل لإطلاق النار في غزة”.