الاستفادة من الاختلاف.. علي الدين هلال يشيد بلقاء الرئيس السيسي بمرشحي الرئاسة

أشاد علي الدين هلال مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

قال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إن الاستفادة من الاختلاف وليس الخلاف، وأن يصبح ذلك فكرة سائدة في الثقافة السياسية.

أضاف :" المشهد الانتخابي في الاستحقاق الرئاسي تصور ديمقراطي مهم ينبغي البناء عليه وتطويره وتدعيم أركانه، مضيفا:" الحوار المبني على التعددية وتنوع الآراء هو أساس العمل والفكر والبوصلة التي يجب الاهتداء بها".

أشاد بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

أضاف علي الدين هلال، أن المنافسين قادوا حملة راقية ركزا على الأفكار ولم تتجه للأشخاص، ولقاء الرئيس اليوم، يؤكد أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وبالمعني السياسي الاختلاف في الآراء ليس عداوة، وأن هناك متنافسين سياسيين، وأنه من الطبيعي أن يكون هناك أحزاب تسعى للحكم.