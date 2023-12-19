عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فايز فرحات: استقبال السيسي لمرشحي الرئاسة يعبر عن قيم التنوع وتعزيز المساحات المشتركة

صدى البلد

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مرشحي الرئاسة بقصر الاتحادية كان لقاءً مهما ومتوقعا من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يحاول تكريس وتأكيد قيم في المجتمع المصري وداخل النخبة السياسية بشكل خاص، ومن هذه القيم التنوع داخل المجتمع المصري مع تعزيز التوافق والمساحات المشتركة بين الجميع.

رئيس الوزراء العراقي يهنئ السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة

إبراهيم عيسى: فوز الرئيس السيسي بالانتخابات بداية مرحلة جديدة قادمة

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "حديث الأخبار"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا اللقاء جاء لتقدير الدور المهم الذي قام به المرشحون في هذه الانتخابات، مشيرًا إلى أنهم يمثلون 3 أحزاب سياسية مهمة وقرار مشاركتهم في الانتخابات أثرى الحياة السياسية بشكل عام، وهي واحدة من القيم الأساسية التي حرص الرئيس على تأكيدها داخل المجتمع المصري، ولافتًا إلى أن هذا اللقاء يعبر عن قيم التنوع وتعزيز المساحات المشتركة على أرضية المشروع الوطني القائم في مصر.

 

وتابع، أن الدعوة إلى الحوار الوطني تستهدف إثراء الحياة السياسية بشكل عام والحياة الحزبية بشكل خاص، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء جزء من مجموعة القيم التي يحاول الرئيس السيسي تأكيدها، منها أن التباين والاختلاف في الرأي لا يفسد في الوطن قضية، فقد شارك المرشحون في الانتخابات ببرامج ورؤى سياسية متباينة، حيث يمثلون تيارات سياسية مختلفة، وبعد انتهاء هذه الانتخابات أصبح الجميع جزءً من مشروع وطني رغم تباين وجهات النظر.

فرحات فايز فرحات السيسي الرئيس السيسي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

مراعاة لأعياد المسيحيين|قرار عاجل من التعليم بشأن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول

أحمد موسى يكشف موقف مصري صارم بعد فشل مفاوضات سد النهصة

بيان عاجل من الحوثيين بشأن التحالف الدولي بقيادة أمريكا لحماية البحر الأحمر

ترشيحاتنا

3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حريق وسط البلد

هل عبادة الصغير لها ثواب؟ دار الإفتاء تجيب

محمد عبدالجليل: من الصعب الاعتماد على موديست.. وعبدالقادر ومحسن سيرحلان عن الأهلي

تسليم كولر للسوشيال ميديا.. ناقد رياضي يكشف سبب خسارة الأهلي من فلومنينسي

استشاري مناعة: فيروس كورونا لم ولن ينتهي.. ومتحوراته أصبحت أكثر إنتشاراً|فيديو

هآرتس: 500 جندي إسرائيلي يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجلاء فتحي وعبلة كامل..نجمات ابتعدن عن الساحة الإعلامية من أجل الحياة الأسرية

سعر صادم لفستان أسماء جلال في مهرجان الجونة السينمائي

طريقة عمل حمص الشام في المنزل

كيف يقوم العقل البشري بترتيب الأحداث بشكل صحيح؟ .. دراسة تكشف السر

فيديو

الشتاء يبدأ بعد 3 أيام| توقعات بظواهر جوية عنيفة وأمطار غزيرة

قسط 511 جنيها.. شقق استلام فوري كاملة التشطيب

هل تعمد الحكم ظلم الأهلي أمام فلومينينسي.. تقرير برازيلي يكشف مفاجأة

الأهلي حجز مقعده..تعرف على الفرق المتأهلة لـ كأس العالم للأندية 2025.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ