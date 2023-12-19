فايز فرحات: استقبال السيسي لمرشحي الرئاسة يعبر عن قيم التنوع وتعزيز المساحات المشتركة

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مرشحي الرئاسة بقصر الاتحادية كان لقاءً مهما ومتوقعا من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يحاول تكريس وتأكيد قيم في المجتمع المصري وداخل النخبة السياسية بشكل خاص، ومن هذه القيم التنوع داخل المجتمع المصري مع تعزيز التوافق والمساحات المشتركة بين الجميع.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "حديث الأخبار"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا اللقاء جاء لتقدير الدور المهم الذي قام به المرشحون في هذه الانتخابات، مشيرًا إلى أنهم يمثلون 3 أحزاب سياسية مهمة وقرار مشاركتهم في الانتخابات أثرى الحياة السياسية بشكل عام، وهي واحدة من القيم الأساسية التي حرص الرئيس على تأكيدها داخل المجتمع المصري، ولافتًا إلى أن هذا اللقاء يعبر عن قيم التنوع وتعزيز المساحات المشتركة على أرضية المشروع الوطني القائم في مصر.

وتابع، أن الدعوة إلى الحوار الوطني تستهدف إثراء الحياة السياسية بشكل عام والحياة الحزبية بشكل خاص، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء جزء من مجموعة القيم التي يحاول الرئيس السيسي تأكيدها، منها أن التباين والاختلاف في الرأي لا يفسد في الوطن قضية، فقد شارك المرشحون في الانتخابات ببرامج ورؤى سياسية متباينة، حيث يمثلون تيارات سياسية مختلفة، وبعد انتهاء هذه الانتخابات أصبح الجميع جزءً من مشروع وطني رغم تباين وجهات النظر.