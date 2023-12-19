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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني يكشف أبرز محاور وموضوعات المرحلة المقبلة

علي الدين هلال
علي الدين هلال

تحدث د. علي الدين هلال مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني ، حول أبرز الموضوعات التي يجب تناولها الفترة المقبلة للمزيد من الثراء في الحياة السياسية المصرية.

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وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إن المرحلة الأولى من الحوار الوطني أنتهت بالفعل، وتضمنت توصيات ، حملت نوعان، أولهما توافق كامل بين جميع الأحزاب السياسية، وتوصيات أخرى حملت الكثير من الآراء.

 

وتابع هلال: "الناس هستألنا عملتوا إيه في المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. وبالتالي أول شيء سوف يسأل عنه الحوار الوطني التواصل مع السلطة التنفيذية والتشريعية ، ومعرفة مصير هذه التوصيات".

مقرر الحوار الوطني مصر اخبار التوك شو السياسة

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