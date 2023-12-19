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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدى الإتربي تسحر العيون بابتسامة مشرقة .. شاهد

هدي الاتربي
هدي الاتربي

شاركت الفنانة هدى الاتربي، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وبدت هدى الاتربي، بابتسامة مشرقة، مرتدية ملابس شتوية جذابة، مع ميك أب رقيق وناعم على وجهها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها. 

أحدث أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي،وبطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدى الإتربي، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراء رخا، وأحمد غزى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.

من ناحية أخرى، تنتظر الفنانة هدى الإتربي عرض فيلم "شمس"، والفيلم مأخوذ عن رواية "شمس إمبابة" للكاتب طلال الطريفي  تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي، تم تصوير أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب.

فيلم "شمس"  بطولة كل من عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وخالد الصاوي وهدى الأتربي ومحمد سليمان وعلاء مرسي، إخراج معوض إسماعيل ومعالجة درامية طلال الطريفي سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي.

أحدث أعمال الفنانة هدى الإتربي مشاركتها في مسلسل "شارع 9" الذي تم عرضه على منصة شاهد الإلكترونية، وحقق نجاحات كبيرة خلال فترة عرضه.

ودارت أحداث المسلسل حول اختفاء ابنة رجل اعمال شهير، تقطن في شارع 9 بمنطقة المعادي ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها ويكتشف إنه ا قتلت في ظروف غامضة يشترك في احداثها مجموعة من سكان شارع 9، وشاركت هدى الأتربي في بطولته إلى جانب كلا من النجوم، نضال الشافعي، رانيا يوسف، نرمين الفقي، محمود عبد المغني.

كما شاركت هدي الإتربي مؤخرا في  فيلم " ماما حامل " مع النجمة ليلى علوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول أم تستريح أخيرًا بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، لكن يحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة أن ماما حامل.

ماما حامل

فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد سلام، حمدي الميرغني، نانسي صلاح،هدى الأتربي، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

 

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IMG_٢٠٢٣١٢١٩_٠٥١٩٥٣

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