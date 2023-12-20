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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غدًا انخفاض سعر البصل.. مفاجأة سارة من الزراعة للمواطنين | فيديو

البصل
البصل

كشف المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة، أن زراعة البصل فى الصعيد تكون في شهري أغسطس وسبتمبر، وتتم زراعته في الفيوم والمنيا خلال شهر أكتوبر، وأيضا  في بحري يزرع في شهري نوفمبر وديسمبر وينتج المحصول خلال 4 أشهر.

وقال “عطا”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامي محمد مصطفي شردي، إن بعض التجار أجروا مساحات للمزارعين، وقاموا بتبويرها  وتخزين البصل عليها بهدف الاحتكار.

وأشار رئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة، إلى أنه تم رصد ١٣٨ فدانا بقريتين مخرن عليها ما يقرب من  ١٥٠ ألف طن بصل، وتم ضخ ٢٥% من الكميات المرصودة في الأسواق وذلك مع جهاز حماية المستهلك.

سعر كيلو البصل

وفاجأ رئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة، المواطنين غدًا ستشهد مصر سعر كيلو البصل بـ ٢٠ جنيها.

وزارة الزراعة البصل سعر كيلو البصل

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