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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقيب المهن التمثيلية يحذر من تداول صفحات تحمل اسمه على مواقع التواصل

صدى البلد

حذر الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعض منشئي الصفحات الوهمية؛ والتي تحمل اسمه علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من ينتحل صفته واسمه واي كيان وهمي يحمل اسم نقابة المهن التمثيلية.

وأكد أشرف زكي في بيان له اليوم الأربعاء؛ أنه لا توجد لديه اي صفحات علي مواقع التواصل المختلفة؛ وخاصة فيسبوك؛ مشيراً إلي أنه لا يملك إلي صفحة واحدة عبر موقع الصور الشهير انستجرام؛ ومؤكداً أنه سوف يتوجه إلي مباحث الانترنت لتقديم بلاغ ضد تلك الصفحات الوهمية؛ ومشيرا إلي أنه لا توجد إلا صفحة واحدة تحمل اسم نقابة المهن التمثيلية فقط علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يذكر ان علق  الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على مشهد التصويت في الانتخابات الرئاسية قائلا: أنه يوم جميل يليق بمصر وشعبها من مختلف طوائفه وأن الشباب لديه الوعي الكافي للمشاركة وأن ابنته وأصدقائها من أوائل من شارك في الانتخابات وأنه شاهد الكثير من الشباب المشاركين في الانتخابات.

وشكر زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc، المنظمين والمشرفين والمراقبين والقضاة على المجهود الكبير المبذول لسير العملية الانتخابية على أكمل وجه.

وأشار أشرف زكي إلى مشاركة كبيرة من الفنانين والفنانات في الساعات الأولى من فتح اللجان، مضيفا: هذا أقل ما يقدم للوطن وواجب على كل مواطن في هذا الظرف الإستثنائي مع ما يحدث في غزة وفلسطين فلابد من قول كلمتنا وقول ما يليق بمصر.

وأوضح أن هناك ملفين أساسين متعلقين بالفن الأول هو تعيين خريجي اكاديمية الفنون والكليات المتخصصة في المجال لأن ليس لديهم بدائل، والملف الآخر هو ملف حقوق الأداء العالمي والذي سننتهي منه في القريب.

 

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