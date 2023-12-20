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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يغير تأثيرها.. تحذير خطير: اليانسون يتفاعل مع أدوية شائعة

اليانسون
اليانسون

يعد اليانسون من أكثر المشروبات الشائعة التى يتم استخدامها بشكل واسع في مختلف البلاد بسبب فوائده العديدة خاصة أنه خفيف على المعدة.

ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن اليانسون من الأعشاب التى تتفاعل مع عدد كبير من الأدوية وتغير من مفعولها لذا يجب الانتباه قبل استعمالها.

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ووفقا لما جاء في موقع" ويب ميد" نعرض لكم أهم تفاعلات اليانسون مع الأدوية الأخرى 

يتفاعل تاموكسيفين (نولفاديكس) مع اليانسون
يستخدم عقار تاموكسيفين للمساعدة في علاج ومنع السرطانات الحساسة لهرمون الاستروجين ويبدو أن اليانسون يؤثر على مستويات هرمون الاستروجين في الجسم و من خلال التأثير على هرمون الاستروجين في الجسم، قد يقلل اليانسون من تأثيرات عقار تاموكسيفين.

تتفاعل أدوية مرض السكري (الأدوية المضادة لمرض السكر) مع اليانسون
اليانسون قد يخفض مستويات السكر في الدم وقد يؤدي تناول اليانسون مع أدوية السكري إلى انخفاض نسبة السكر في الدم بشكل كبير و مراقبة نسبة السكر في الدم عن كثب.

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يتفاعل الكافيين مع اليانسون
تناول زيت اليانسون مع الكافيين قد يقلل من مستويات الكافيين في الدم وهذا قد يقلل من آثار الكافيين.

يتفاعل الكوديين مع اليانسون
يتحول الكوديين إلى مورفين عن طريق الكبد و إن تناول زيت اليانسون مع الكوديين قد يزيد من التأثيرات والآثار الجانبية للكوديين.

يتفاعل الديازيبام (الفاليوم) مع اليانسون
يقوم الجسم بتكسير الديازيبام للتخلص منه و قد يؤدي تناول زيت اليانسون مع الديازيبام إلى إبطاء سرعة تحلل الجسم للديازيبام. هذا قد يزيد من الآثار والآثار الجانبية للديازيبام.

يتفاعل فلوكستين (بروزاك) مع اليانسون
إن تناول زيت اليانسون مع فلوكستين قد يقلل من كفاءة عمل فلوكستين.

يتفاعل إيميبرامين (توفرانيل) مع اليانسون إن تناول زيت اليانسون مع إيميبرامين قد يقلل من كفاءة عمل إيميبرامين.

الميدازولام (المتقن) يتفاعل مع اليانسون
يقوم الجسم بتكسير الميدازولام للتخلص منه وقد يبطئ زيت اليانسون مدى سرعة تحلل الجسم للميدازولام و هذا قد يزيد من الآثار والآثار الجانبية للميدازولام.


التفاعل البسيط
يتفاعل اليانسون مع بعض المواد بشكل بسيط مما يسبب أضرار محدودة

يتفاعل الأسيتامينوفين (تايلينول، وغيره) مع اليانسون
تناول زيت اليانسون مع الأسيتامينوفين قد يقلل من مستويات الأسيتامينوفين في الدم. قد يقلل هذا من كفاءة عمل عقار الاسيتامينوفين.

اليانسون زيت اليانسون خفض مستويات السكر هرمون الأستروجين الكافيين أدوية

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