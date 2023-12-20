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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بضربات الترجيح|تأهل تشيلسي وفولهام لنصف نهائي كأس كاراباو بالفوز على نيوكاسل وإيفرتون

تأهل فريق تشيلسي
تأهل فريق تشيلسي

تأهل فريق تشيلسي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو"، بعد فوزه المثير على ضيفه نيوكاسل بضربات الترجيح بنتيجة 4-2.
أقيمت المباراة على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي في العاصمة الإنجليزية لندن، في إطار الدور ربع النهائي لكأس كاراباو، وانتهت بتأهل أصحاب الأرض للمربع الذهبي.
انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، حيث تقدم نيوكاسل بهدف في الدقيقة 16 عبر مهاجمه كاليوم ويلسون، قبل أن يسجل تشيلسي هدف التعادل في وقت قاتل في الدقيقة 92 عن طريق لاعبه ميخايلو مودريك، لتتجه المباراة لضربات الترجيح.
ونجح تشيلسي في إنهاء اللقاء لصالحه، بعدما تفوق في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، إذ نجح حارس البلوز بيتروفيتش في التصدي لركلة لاعب نيوكاسل مات ريتشي"، وأهدر كيران تريبيير ضربة أخرى.
وفي إطار الدور ذاته، نجح فولهام في التأهل لنصف نهائي كأس كاراباو بعد الفوز بنفس الطريقة على مضيفه إيفرتون بركلات الترجيح بنتيجة 7-6.
انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، إذ تقدم فولهام بهدف سجله مايكل كين لاعب إيفرتون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41، ثم تعادل إيفرتون بهدف في الدقيقة 82 عبر لاعبه بيتو.
كما بلغ فريق ميدلسبره الدور نصف النهائي أيضا، بعد فوزه على مضيفه فريق بورت فايل بثلاثة أهداف نظيفة.
ويتبقى لقاء أخير في الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزي سيقام مساء الأربعاء بين فريقي ليفربول وويستهام على ملعب "أنفيلد".
 

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