النواب يصدق على عدد من المضابط للجلسات العامة للمجلس

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على التصديق علي عدد من المضابط للجلسات العامة للمجلس.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ، إن الأمانة العامة للمجلس قد قامت بنشر المضابط العامة للجلسات من الخامسة إلي العاشرة وكذلك الجلسة العامة الطارئة والجلسة العامة رقم 13.

وقال جبالي ، موجها كلامه للنواب هل لأي من الأعضاء أي ملاحظات علي تلك المضابط ولم يبدي أي نائب أي من الملاحظات.

وأضاف جبالي: ليس هناك أي ملاحظات علي تلك المضابط، لذا أعلن تصديق المجلس على تلك المضابط.